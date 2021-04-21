Українська
$ 28,01
33,74
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Мне пох**": курильщица из метро высказалась о скандальном видео

21 апреля, 00:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Девушка не только не извинилась за свое поведение, но и порадовалась, что стала знаменитой

Героиня скандального видео из метро Киева, на котором двое подростков курят прямо в вагоне поезда подземки, не посчитала нужным извиниться за свое поведение. Наоборот она похвасталась перед подписчиками, как стала "известной за одну ночь".

Реклама

Новое видео также опубликовал Киев Оперативный.

"Если кому-то нужен лайфхак, как стать популярным за одну ночь, в "Киеве Оперативном" есть прекрасная инструкция", - нагло смеется девушка.

Она также добавила с использованием нецензурной лексики, что ее нисколько не беспокоит данная ситуация.

В тренде
Нужно два-три года: когда с улиц Киева исчезнут маршрутки

Отметим, ранее украинцев возмутило поведение подростков, которые непонятно как попали в метро, куда большинство жителей столицы не могут попасть без спецпропусков.

Реклама

А в Киевском метрополитене пообещали сообщить об инцеденте в полицию. О реакции правоохранителей на поведение подростков пока ничего не известно.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, недавно в Киеве парни прокатились на крыше поезда, который двигался по открытой красной линии метрополитена.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев видео метро курение подростки
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)
В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)Другие новости
В Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Срезать пришлось пилой
В Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Срезать пришлось пилойДругие новости
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)Другие новости
В Киеве перестали записывать в детские сады
В Киеве перестали записывать в детские садыДругие новости
Минздрав подтвердил, что в
Минздрав подтвердил, что в "АТБ" соблюдены все меры эпидемиологической безопасностиДругие новости
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимацию
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимациюДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять