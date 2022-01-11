"Мне разбили висок. Синяк под глазом". Куликов рассказал подробности нападения

В Киеве неизвестные избили и ограбили журналиста Андрея Куликова. Мужчина рассказал, как все произошло и в каком он состоянии.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Детали
Напали на журналиста утром пятницы 7 января. Сейчас у мужчины осталось множество травм.
Далее по теме
"Мне разбили висок. Синяк под глазом. Есть немного боли в ребрах. Серьезных травм или переломов нет", – рассказал телеведущий.
Что требовали нападавшие
Злоумышленники вымогали, чтобы Андрей Куликов назвал пин-код от своей банковской карты.
"Они требовали назвать пин-код. Угрожали физическим насилием. Полиция задержала их. В тот же день под вечер", – добавил телеведущий.
Злоумышленники не извинились перед журналистом.
"Кто? Они? Нет, конечно. Я их в последний раз видел во время опознания", – сказал нам Андрей Куликов.
Что известно
Хулиганы по проспекту Победы в столице увидели потерпевшего. Они хотели его ограбить, а для этого ударили несколько раз руками и ногами в голову и грудь мужчине.
Нападавших удалось установить и задержать. Ими оказались 24летние уроженцы Николаевской и Волынской областей.
Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков, другой – имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи.