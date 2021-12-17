Мокро и холодно: прогноз погоды в Киеве на 17 декабря (карта)

Конец рабочей недели в столице будет снежным

Порывы ветра в течение дня будут достигать 10 м/с./Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 17 декабря, в Киеве прогнозируют влажную погоду. По сравнению с предыдущим днем температура снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице Украины прогнозируют снег и дождь. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер – северо-западный, 5-10 м/с.

Теплый ноябрь

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

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Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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