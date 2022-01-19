Морозно, но без осадков: погода в Киеве 19 января

Погода в Киеве в среду, 19 января, будет холодной, но без дождя и снега. В столице ожидается небольшой мороз. Кроме того, прогнозируют порывы ветра до 12 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве синоптики осадков не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -2 до 0 градусов. Температура улучшится по сравнению с предыдущим днем. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.
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Из-за "минусовой" температуры в столице возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.