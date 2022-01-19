Морозно, но без осадков: погода в Киеве 19 января

Сегодня в Киеве — без осадков, однако будет ветрено

Порывы ветра будут достигать 12 м/с / Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в среду, 19 января, будет холодной, но без дождя и снега. В столице ожидается небольшой мороз. Кроме того, прогнозируют порывы ветра до 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве синоптики осадков не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -2 до 0 градусов. Температура улучшится по сравнению с предыдущим днем. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

Из-за "минусовой" температуры в столице возможна гололедица!

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