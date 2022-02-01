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Морозы не отступают: какую погоду ждать в Киеве

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 15:00
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Украинские синоптики рассказали, какая погода будет в городе завтра и ждать ли осадки
Дождя или снега завтра в столице не будет / Коллаж "Сегодня"
Дождя или снега завтра в столице не будет / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киевезавтра, 2 февраля, будет облачная, но без осадков. Также стоит ожидать сильные порывы ветра, которые будут достигать 12 м/с.

Об этом пишет gloss.

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Завтра в столице на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, а также будет порывистый ветер. Осадков в Киеве ждать не стоит.

Столбик термометра все еще будет находиться на минусовой отметке. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью максимально опустится до 7 градусов мороза.

Будут ли осадки в феврале

Приблизительно на треть меньше осадков выпадет в феврале, чем в январе: в среднем 22-40 мм в Карпатах, в Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм. В пересчете на "чистый" снег – приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см в горах.

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Для равнинной местности это в пределах нормы, для гористой – меньше нормы, в прежние годы снега там насыпало в феврале более 100 мм.

Ранее мы писали:

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