Морозы отступают? Какая будет погода в Украине 31 января

В южных регионах будет сухо, а температура воздуха может достигнуть 5 градусов тепла

Украинцы в ожидании солнечной погоды. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 31 января, будет преимущественно теплой. Синоптики прогнозируют, что в этот день осадки отступят. Поэтому снегопады и метели отменяются.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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31 января в Украине потеплеет и на юге температура воздуха местами поднимется до +5 градусов.

Также в этот день ослабнут и осадки, и сильные снегопады уже не прогнозируются.

В южных регионах будет сухо, но в Крыму ожидается дождь.

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Погода в Украине 31 января. Карта

Как долго в Украине задержится зима?

Половина регионов юга Украины – Одесская, Николаевская, Херсонская область и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление начнется в конце января и продлится почти весь февраль.

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По прогнозам синоптиков, за исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.