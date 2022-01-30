Морозы отступают? Какая будет погода в Украине 31 января

Погода в Украине в понедельник, 31 января, будет преимущественно теплой. Синоптики прогнозируют, что в этот день осадки отступят. Поэтому снегопады и метели отменяются.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
31 января в Украине потеплеет и на юге температура воздуха местами поднимется до +5 градусов.
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Также в этот день ослабнут и осадки, и сильные снегопады уже не прогнозируются.
В южных регионах будет сухо, но в Крыму ожидается дождь.
Погода в Украине 31 января. Карта
Как долго в Украине задержится зима?
Половина регионов юга Украины – Одесская, Николаевская, Херсонская область и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление начнется в конце января и продлится почти весь февраль.
По прогнозам синоптиков, за исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.
Николаевскую, Херсонскую области и Запорожье 11-13 февраля засыплет сильным снегом. А вот до Одессы циклон дойдет ослабленным, там выпадет дождь с мокрым снегом, который растает. Не исключено, что одесситы после этого забудут о снеге аж до декабря.
В Запорожской и Днепропетровской областях погода ожидается такая же, как в центральных регионах: в середине месяца две недели морозы. Днем температура воздуха минус 1-3 градуса, ночью минус 12-15. Но до центра Украины осадки почти не дойдут. Только в начале и середине февраля возможны 2-3 дня с небольшим снегом. Заметно теплеть в этих областях начнет после 24 февраля.
На востоке Украины зима задержится дольше всего. В Харьковской области, Донецкой и Луганской будет и снег, и морозы начнут отступать только в последние дни февраля. А с 6 по 25 число установится холодная ясная погода: днем -5 градусов и ниже, ночью -12 и ниже.
Как пережить резкие перепады температуры воздуха
Если вы знаете, что плохо реагируете на смену температуры воздуха и изменения погоды, врачи советуют придерживаться нескольких правил.
Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.
Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.
Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.
Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.