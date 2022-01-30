Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Морозы отступают? Какая будет погода в Украине 31 января

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 января, 14:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В южных регионах будет сухо, а температура воздуха может достигнуть 5 градусов тепла
Украинцы в ожидании солнечной погоды. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы в ожидании солнечной погоды. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 31 января, будет преимущественно теплой. Синоптики прогнозируют, что в этот день осадки отступят. Поэтому снегопады и метели отменяются.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Реклама

31 января в Украине потеплеет и на юге температура воздуха местами поднимется до +5 градусов.

Также в этот день ослабнут и осадки, и сильные снегопады уже не прогнозируются.

В южных регионах будет сухо, но в Крыму ожидается дождь.

Реклама

Погода в Украине 31 января. Карта

Как долго в Украине задержится зима?

Половина регионов юга Украины – Одесская, Николаевская, Херсонская область и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление начнется в конце января и продлится почти весь февраль.

Реклама

По прогнозам синоптиков, за исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.

Николаевскую, Херсонскую области и Запорожье 11-13 февраля засыплет сильным снегом. А вот до Одессы циклон дойдет ослабленным, там выпадет дождь с мокрым снегом, который растает. Не исключено, что одесситы после этого забудут о снеге аж до декабря.

В Запорожской и Днепропетровской областях погода ожидается такая же, как в центральных регионах: в середине месяца две недели морозы. Днем температура воздуха минус 1-3 градуса, ночью минус 12-15. Но до центра Украины осадки почти не дойдут. Только в начале и середине февраля возможны 2-3 дня с небольшим снегом. Заметно теплеть в этих областях начнет после 24 февраля.

На востоке Украины зима задержится дольше всего. В Харьковской области, Донецкой и Луганской будет и снег, и морозы начнут отступать только в последние дни февраля. А с 6 по 25 число установится холодная ясная погода: днем -5 градусов и ниже, ночью -12 и ниже.

Как пережить резкие перепады температуры воздуха

Если вы знаете, что плохо реагируете на смену температуры воздуха и изменения погоды, врачи советуют придерживаться нескольких правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.

Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Боятся вторжения РФ? Туристы массово отменяют свои поездки в Украину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак От чахохбили до рыбы под соусом бешамель. Мы узнали цены на школьные обеды в Киеве Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Украине ударят сильные морозы: свежий прогноз от синоптиков на февраль Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
30 января. Глеб Котельников. Ровно 150 лет назад родился изобретатель первого ранцевого парашюта, завоевавшего весь мир. Хотя сначала он был актером…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

11 844

заболело за неделю в Киeвe

+48%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять