Дарницкий мост в Киеве достроят: названы стоимость и сроки

Дарницкий мост будет достроен. Укрзализныця по итогам прозрачного конкурсного отбора в системе Prozorro заключила договор с ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" на достройку железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.
"Компания-победитель до конца 2022 года завершит строительство дороги с реконструкцией Харьковского путепровода, а также автомобильной развязки с Днепровской набережной. Это существенно разгрузит трафик на левобережной части столичного мегаполиса. Работы будут профинансированы за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Стоимость работ
Общая стоимость работ – 1,15 млрд грн. Кабинет Министров Украины выделил 500 млн гривен на завершение работ на мосту.
"Готовность Дарницкого моста – 80%. С 2013 года комплекс автомобильных съездов с моста на левом берегу стоит в недостроенном состоянии", – добавляют в сообщении.
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