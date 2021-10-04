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Дарницкий мост в Киеве достроят: названы стоимость и сроки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
4 октября, 17:11
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Кабинет Министров Украины выделил 500 млн гривен на завершение работ на мосту
Готовность Дарницкого моста - 80%
Готовность Дарницкого моста - 80% / Фото: Коллаж: Сегодня

Дарницкий мост будет достроен. Укрзализныця по итогам прозрачного конкурсного отбора в системе Prozorro заключила договор с ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" на достройку железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

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"Компания-победитель до конца 2022 года завершит строительство дороги с реконструкцией Харьковского путепровода, а также автомобильной развязки с Днепровской набережной. Это существенно разгрузит трафик на левобережной части столичного мегаполиса. Работы будут профинансированы за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Стоимость работ

Общая стоимость работ – 1,15 млрд грн. Кабинет Министров Украины выделил 500 млн гривен на завершение работ на мосту.

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"Готовность Дарницкого моста – 80%. С 2013 года комплекс автомобильных съездов с моста на левом берегу стоит в недостроенном состоянии", – добавляют в сообщении.

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