Мост Кличко снова устал, там "поработали" вандалы (фото)

На пешеходно-велосипедном мосту близ Владимирской горки разбили стекло

На стеклянном мосту снова разбили стекло / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в новогодние праздники разбили стекло ограждения на пешеходно-велосипедном мосту, известном как мост Кличко.

Об этом сообщили в Facebook Муниципальной охраны.

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Кроме того, на Владимирской горке завалена информационная доска.

"А на пешеходно-велосипедном мосту между парками Владимирская горка и Крещатый – разбито стекло ограждения. Сообщили ответственным городским службам", – проинформировала Муниципальная охрана.

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Фото: Муниципальная охрана

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Самый молодой мост в Киеве

25 мая 2019 года состоялась церемония открытия пешеходно-велосипедного моста между Аркой дружбы и Владимирской горкой. В народе его называют стеклянный мост Кличко.

Конструкция состоит из трех прогонов. Опорная балка – металлическая цельносварная длиной 216 метров (от одного деформационного шва к другому) – опирается на две промежуточные железобетонные опоры и два концевых упора.

Мост уже прославился тем, что на нем регулярно трескаются видовые стекла, а недавно в его опоре обнаружили бездомного, оборудовавшего там жилье.

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