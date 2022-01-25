Мост Метро в Киеве действительно разваливается? Мы проверили слухи

На мосту Метро в Киеве заметили "танцующую" плиту на тротуаре. После этого в "Киевавтодоре" оперативно отчитались, что неприятность была устранена.
Новости "Сегодня" самостоятельно проверили, какая ситуация на мосту Метро.
Одного ремонта мало?
"Работники Киевавтодормост выполнили текущий ремонт указанного места на тротуаре моста Метро", – рассказали нам в "Киеватодоре" после предыдущего инцидента.
Однако журналист "Сегодня", гуляя по мосту, нашел еще одну "танцующую" плиту. В коммунальной корпорации объяснили, что мост нуждается в ремонте.
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Кроме того, на тротуаре видно, что его недавно ремонтировали. Хотя также видны огромные дыры и провалы.
Мост метро в Киеве в январе 2022 года. Фото: Александр Марущак / "Сегодня"
Как и когда будут ремонтировать мост Метро в Киеве
Осенью 2021 года новостям "Сегодня" стало известно, что в столице готовятся к реставрации моста Метро. Его капитально не ремонтировали со дня ввода в эксплуатацию еще в 1965 году. Работы на мосту могут начать в 2022 году.
Что именно планируют сделать:
- заменят систему водоотвода: именно вода влияет на состояние мостовых конструкций;
- расширят тротуары и обустроят велодорожки;
- отремонтируют прогоны;
- полностью отремонтируют все опоры;
- заменят все деформационные швы;
- заменят тротуарные блоки;
- отремонтируют перила и барьерное ограждение;
- ремонту подлежат переходные плиты – соединение на краях моста.
Обновление моста Метро будут выполнять за счет средств ЕБРР, предоставляющего кредит в размере 60 млн евро. Одним из важных этапов восстановления сооружения будет усиление балок пролетного строения. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетие.
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