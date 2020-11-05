Мосту Патона 67 лет. Поздравьте "дедушку", стоя на нем в пробке

Легендарный мост Патона в четверг, 5 ноября, отмечает свое 67-летие. Сайт "Сегодня" собрал самые интересные факты об этом сооружении, которое соединяет правый и левый берега Киева.

Факты

Мост им. Е.О. Патона через Днепр был построен в 1953 году.

Переправа представляет собой уникальную историческую ценность. Она вошла в историю мирового мостостроения как первая цельносварная конструкция и стала настоящей визитной карточкой Киева.

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Мост Патона получил признание от Американской ассоциации сварщиков как выдающаяся сварная конструкция ХХ века.

Строительство моста было начато еще до начала Второй мировой войны. Работы по строительству были возобновлены в 1947 году. Переправу возвели за шесть лет.

Длина моста – 1543 метра (то есть мост Патона длиннее Крещатика на 300 метров).

Ширина полос движения – 21 метр.

Вес металлических конструкций – около 10 тысяч тонн.

Евгений Патон лично принимал участие в проектировании и строительстве моста, но не дожил до открытия три месяца. Это был его последний проект.

Мост занимает третье место среди киевских мостов по количеству аварий (на первом месте – Южный, на втором – Северный).

За все время существования мост ни разу не закрывался на капремонт.

До 2004 года по мосту проходила одна из главных киевских трамвайных линий, которая соединяла левый и правый берега Киева.

Реставрация моста

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Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", реставрация моста Патона может начаться ориентировочно в 2022 году. Сейчас разрабатывается проект реставрации переправы и пока неизвестна точная стоимость всех запланированных работ.

"В рамках реставрации на сооружении будет заменено большинство элементов. В частности, железобетонную монолитную плиту – на стальную, она значительно легче. Кроме того, предусмотрено расширить переправу, будет добавлено еще 1 полосу (мост станет 8-полосным) и отбойник между направлениями движения. Благодаря запланированным работам – мост получит новую жизнь, станет более безопасным и удобным", – рассказали сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

Там отмечают, что на время ремонта моста его полностью перекрывать не будут. Лишь частично ограничивать движение транспорта.

Обещают восстановить декор, которым украшен мост. Он выполнен из чугуна, а реставраторы сделают его из более легкого материала. На въездах на мост Патона уберут коммунистическую символику или заменят на символы Киева. Этот вопрос до конца не решен.

Легенда от мостостроителей

Мост Патона строили, используя трофейные презервативы: прежде чем возвести новые опоры, нужно было уничтожить остатки старых, которые находились на дне Днепра. Строители столкнулись с проблемой – взрывчатку надо было уберечь от воды, а полиэтиленовых пакетов в 1948 году не было. В качестве изоляции решили использовать презервативы. Но "резинки" в то время были большим дефицитом. Заказали необходимое количество на киевской базе трофейного имущества. С оплатой чеков насмеялись вдоволь – тогда управляющими и кассирами в банках были одни женщины, которые, услышав, что мужчинам нужно 5 тысяч (!) презервативов, просто выгоняли их. После долгих мытарств счета таки оплатили.

Ранее мы писали, что в Киеве 1 ноября в полицию поступило сообщение о заминировании моста Патона. Полиции удалось установить личность "минера".

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Напомним, на мосту Патона в Киеве традиционно проходит акция "Живая цепь Соборности". С правого и левого берега колонны людей идут навстречу друг другу, чтобы стать единой цепочкой.

Смотрите видео – на мосту Патона произошло ЧП – прорвало трубу с теплоносителем:

Видео: "Артель"

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