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"Можно много говорить о борьбе, но 5 евро лучше": лидеры антивакцинаторов начали требовать деньги

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
16 декабря, 10:40
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Антивакцинаторов просят платить деньги, чтобы митинги продолжались
Антивакцинаторов уверяют, что движению нужна финансовая поддержка.
Антивакцинаторов уверяют, что движению нужна финансовая поддержка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Организаторы протестов антивакцинаторов начали просить деньги у участников акций. В распоряжении "Сегодня" оказалась переписка из чата антивакцинаторов, которые недавно устраивали масштабные протесты в Киеве.

Из сообщения становится понятно, что организаторы митингов настойчиво просят у участников своих митингов деньги. Мотивируют это тем, что движению нужна финансовая поддержка. Примечательно, что просят перечислять не гривни, а евро.

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"Можно много говорить о борьбе, сопротивлении, поддержке, но 5 евро лучше, чем тысяча слов", – говорится в одном из таких сообщений.

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Переписка в одном из чатов антивакцинаторов. Фото: "Сегодня"

Акции у пунктов прививки

Антивакцинаторы намерены устраивать пикеты прямо возле пунктов вакцинации в столице. Об этом стало известно сайту "Сегодня".

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По словам участницы акций антивакцинаторов, они рассчитывают отговаривать людей от вакцинации прямо перед прививкой. Теперь сделают упор на своего "главного врага" – пункты вакцинации.

"У нас обсуждается такой вопрос, чтобы влиять на тех, кто пришел делать прививку. Так сказать, чтобы напрямую влиять на тех, кто решил делать себе укол. Также есть планы на выходных устроить пикет у посольства Австралии, чтобы поддержать некоторых единомышленников из этой страны", – рассказала нам участница протестов.

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