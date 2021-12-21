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"Можно убиться!" Киевляне возмущены качеством льда на катке в центре столицы (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
21 декабря, 20:08
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На Контрактовой площади открыли новогоднюю локацию, которая вызвала гнев у жителей столицы
Лед на катке неровный и не приспособлен для катания.
Лед на катке неровный и не приспособлен для катания. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Контрактовой площади в центре Киева накануне Нового года организовали каток. Однако жители столицы возмущены его состоянием – там вполне реально покалечиться.

Об этом сообщила киевлянка Елена Гаркуша в своем Facebook.

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По ее словам, заплатив 300 гривен за вход, взамен можно получить лишь неровный лед или же и вовсе травмироваться.

"Ужасное качество льда на катке на Контрактовой. Работают по логотипом ПриватБанк и Mastercard. Кататься на нем нельзя… По заявлению директора – это парковый лед. То что он неровный и на нем можно убиться, его не волнует. Вы платите деньги за антураж, за музыку и фонарики… Возврат сказали требовать от Concert.ua", – сообщила Гаркуша.

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Каток в центре Киева 21 декабря. Фото: Екатерина Гаркуша

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В комментариях возмущены. Пишут, что "как обычно открыли на скорую руку" и "чисто для галочки".

"У меня лужи так во дворе замерзли", – комментирует одна из пользователей Facebook.

Другая пишет – "думала, что на фото волны".

Что обещали киевлянам

Как сообщали организаторы, "Рождество на Подоле" в честь 2022 года должно было стать первым в Украине уникальным прогулочным катком с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой, на которой будут играть и уличные музыканты, и оркестр. Там обещали организовать:

  • прогулочный каток с длиной ледовых дорожек — более 200 метров. Она расположится в сквере П. Сагайдачного вблизи смотрового колеса;
  • самую крупную в столице снежную тюбинговую горку (высотой 6 метров) со смотровой площадкой на вершине. После спуска гости смогут согреться горячим шоколадом и вкусностями, словно на настоящем швейцарском курорте;
  • единственную в Украине елку-карусель, на которой можно будет прокатиться;
  • стильную фуд-зону с домиками в стиле традиционных европейских ярмарок;
  • более 1000 наименований подарков, сувениров и рождественских украшений;
  • красавицу-елку и стильные арт-инсталляции.

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