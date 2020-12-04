Мужчину, угрожавшего взорвать банк в Киеве, отправили в психбольницу

Печерский районный суд Киева отправил на принудительное лечение гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа угрожал подорвать банк в столичном бизнес-центре "Леонардо".

Реклама

Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Мужчину отправили в психбольницу. Суд сменил меру пресечения с содержания под стражей на помещение в психиатрическую лечебницу со строгим наблюдением. Основанием стали выводы судебно-психиатрической экспертизы.

В частности, эксперты установили, что в настоящее время по своему психическому состоянию Каримов не может осознавать свои действия и руководить ими.

Напомним, в понедельник, 3 августа, около полудня, в отделение одного из банков в самом центре Киева, на перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого, вошел мужчина с рюкзаком и заявил, что взорвет банк и всех, кто в нем находится.

Реклама

Позже СМИ выяснили, кто такой Сухроб Каримов и чем он занимался.

Видео: Telegram-канал "Харьков 1654"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама