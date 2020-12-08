"МВФ посланники дьявола": под Кабмином протестуют люди (фото, видео)

Участники акции принесли с собой плакаты с требованиями не брать больше кредиты у международных партнеров

В Киеве 8 декабря под Кабмином проходит акция противников сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

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Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.

У протестующих на плакатах написано: "хватит вешать кредиты", "Украина не продается", "берете вы – отдавать нам", "МВФ посланники дьявола" и др.

Кроме этого, в знак протеста люди раскидывали фальшивые доллары на тротуаре.

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Ранее мы писали, что Шмыгаль рассказал о "плане Б" на случай паузы с траншем МВФ. Текущая ситуация позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% — выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен.

Напомним, государственный бюджет Украины, который должен был пройти второе чтение до 20 ноября, до сих пор лежит в Верховной Раде. Проект главной сметы страны планируют рассмотреть в декабре.

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