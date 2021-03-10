"Мы для вас открываем сей зал": в киевском университете к 8 Марта торжественно открыли женский туалет

В социальных сетях активно обсуждают видео с открытия отремонтированного женского туалета к 8 Марта, в Государственном университете телекоммуникаций на улице Смоленской, 7. Открытие прошло очень торжественно, с чтением стихов, перерезанием красной ленточки и шампанским, сообщает корреспондент "Сегодня".

Реклама

Торжественная речь по поводу обустройства туалета от проректора по административно-хозяйственной работе и строительству Анатолия Сало, уже стала хитом просмотров в социальных сетях.

Читайте также: Деньги получат не все: вузы в Украине будут финансировать по-новому

На торжественном открытии туалета, он говорит, что к администрации неоднократно обращались с просьбой наведения порядка и обустройства комфортных условий в женских туалетах. Подчеркивая, что лично ректор университета принял решение о комплексном ремонте этих важных объектов на всех этажах учебного корпуса. Были выделены средства на ремонт. Всем коллективом обсуждали – какая будет в туалет плитка, какое оборудование. Словом, старались все!

"Халтура...ленточку надо было перерезать под гимн СССР", - написал в комментариях Александр.

Реклама

"Это беда. Конечно, смешно смотреть видео. Но совсем не смешно за студентов ВУЗа", – пишет Игорь.

"Может это они так просто шутили? Ну не могут же взрослые люди серьезно вот это все", – пишет Елена.

Сегодня в Государственном университете телекоммуникаций "туалетную тему" никто не хочет комментировать.

"Ректор на совещании, ректор вышел, ректор занят", - говорила нам секретарь в приемной ректора университета.

В тренде Городские невидимки. Как живется обитателям частного сектора в Киеве

Читайте также: Госзаказ – рудимент СССР: финансирование вузов в Украине хотят изменить

Реклама

После шестого или восьмого звонка женщина вообще перестала брать трубку, добавив, что "пока тему открытия туалета никто не может прокомментировать". А спустя час сообщила нам, руководство университета сможет комментировать только после официального запроса.

Также секретарь не захотела поделиться эмоциями от посещения уже отремонтированного женского туалета и рассказать, как им теперь живется с обновленным клозетом.

Сотрудница приемной комиссии университета, куда мы дозвонились, тоже была немногословной.

"Я нахожусь на первом этаже, а новый туалет на четвертом. Я там не была, не знаю, что там и как. А туалетную тему не хочу вообще поднимать", – ответила женщина.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский одобрил внесение изменений в закон "О высшем образовании" относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования № 1216-IX, который Верховная Рада поддержала 5 февраля 2021 года.

Реклама

Напомним, Рада приняла закон, согласно которому, дипломов государственного образца не будет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама