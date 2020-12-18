Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Мы устали, но мы не несокрушимы": на Майдане продолжается акция протеста ФОПов (фото)

18 декабря, 12:01

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Предприниматели стоят на Майдане четвертые сутки

В митинге участников акции "SaveФОП" 18 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности принимают участие около 500 человек. Корреспонденту "Сегодня" лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич рассказал, какой настрой у предпринимателей на четвертый день "налогового Майдана".

Реклама

Итак, сегодня в 16:00 должно состояться совещание с главой Офиса президента Андреем Ермаком и представителями митингующих. Речь пойдет о требованиях предпринимателей.

"Очень широкий формат, если там будут только одни губернаторы. Губернаторы собирают, я так понимаю, на свое усмотрение предпринимателей. Даже тех, которые вообще не имеют никакого отношения к нашему протесту, хотя реакция создания координационного совета – это реакция на наш протест, а собираем туда всех подряд. И тех, кто наверное против самих микро предпринимателей, хотя номинально ФОПы. Ничего хорошего из этого не будет", – говорит Сергей Доротич.

Фото: "Сегодня"

По его словам, он будет также приглашен на совещание.

"Меня пригласила Киевская областная государственная администрация, но я не знаю ни повестки дня, ни состава участников. Как говорится – иду в боевую разведку. Это проблема, потому что я, как человек образованный, не вижу вероятности принятия какого-то решения. Нас волновал вопрос не создания координационного совета. В этом формате скорее всего ничего не будет, скорее это будет пиар составляющая или очередное видеообращение соответственно офиса президента. Дела в таком формате соответственно не решаются", – добавляет Доротич.

Фото: "Сегодня"

Лидер предпринимателей считает, что микро бизнес хотят уничтожить.

"Карантин и локдаун в том числе не приемлем, потому что мы помним, как было весной этого года. Большие сети работали, "Велюры" и другие элитные заведения работали, не буду их называть. Работали ночные клубы, рестораны, где отдыхали чиновники, не боясь вируса. И это украинское реалити, когда одним можно все, а микро предпринимателям, простым людям нельзя ничего. Мы стоим на Майдане уже четвертые сутки. Коллеги и я настроены серьезно. Мы устали, но мы не несокрушимы, мы будем бороться", – сказал он.

Реклама

Сейчас на Майдане спокойная обстановка, дежурят правоохранители, играет музыка.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский создает координационный совет для выработки законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Напомним, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также против введения кассовых аппаратов.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев протесты акция протеста предприниматели Майдан в Киеве

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С главной елки страны снимут сказочную шляпу
С главной елки страны снимут сказочную шляпуДругие новости
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)Другие новости
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метро
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метроДругие новости
Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инциденте
Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инцидентеДругие новости
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)Другие новости
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять