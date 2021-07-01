Мяукающие основатели. Зоопарк Киева пополнился стаей лесных котов – как выглядят животные

Лесные коты в Киевзоо. Фото: пресс-служба Зоопарка Киева

В Киевском зоопарке пополнение – тут родились четыре котенка у пары лесных котов. Зимой со Швейцарии привезли лесную кошку по имени Сильвия. Она сошлась с лесным котом Сильвером, который семь лет прожил в столичном зоопарке холостяком. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", теперь в коллекции редкие котята – три мальчика и девочка.

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Сотрудники зоопарка шутя их называют основателями Киева, хотя малышей зовут – Настя, Гартфильд, Борис и Клиф.

Фото: Зоопарк Киева

О том, что у лесных котиков пополнение в семействе, сотрудники зоопарка знали еще в апреле, но только сейчас их мамочка вывела малышей на прогулку. Их уже могут увидеть в вольере все желающие.

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Животные проживали в старом медвежатнике. Для них в саду зоопарка переоборудовали большой двойной вольер.

"Площадь каждой части вольера для лесных котов составляет порядка 75 квадратных метров. Они оборудованы небольшими стеклянными помещениями, где животные могут находиться в случае плохой погоды, а также открытые участки, накрытые сверху сеткой. В них полностью был заменен грунт, также заменили коряги, по которым животные могут перемещаться. Одна половина вольера – для папы Сильвера, он живет отдельно от семейства и только наблюдает, как себя ведут детишки. Во второй обитает мама с малышами. Мамочка постоянно смотрит за котятами, которые очень пугливы и осторожны", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Фото: Зоопарк Киева

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Он добавляет, что Киевский зоопарк, как кандидат в члены ЕАЗА, принимает участие в сохранении редких видов животных. А лесной кот к тому же имеет охранный статус в Красной книге Украины.

"Надеемся, котята будут расти здоровыми и сильными, ведь они ценны для вида в целом. После того, как малыши подрастут, мы будем их передавать в рамках программы в отечественные зоопарки, чтобы сохранять этот вид исчезающих животных", – рассказали о планах в Киевском зоопарке.

Фото: Зоопарк Киева

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