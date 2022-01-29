На 800 тыс. грн! В Киеве замначальника Укрпочты воровала марки

В Киеве экс-заместитель начальника одного из отделений Укрпочты незаконно завладела имуществом почти на 800 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Подробности
Замначальника отделения Укрпочты с июля по август 2019 года присвоила почтовые марки на общую сумму около 800 тысяч гривен.
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В результате злоумышленнице вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.
Как украинцев обворовывают через Укрпочту
Мошенники придумали новый способ обмана через сайт купли-продажи OLX и Укрпочту и воруют у украинцев деньги. Об этом в Facebook выложил видео один из пользователей, где рассказал свою историю с аферистами.
На сайте OLX мужчина нашел очень выгодное предложение по продаже смартфона и попросил отправить с помощью функции OLX-Доставка, поскольку считает ее безопасной.
На что продавец согласился, и сказал, что может выслать товар Укрпочтой, клиент согласился, и оплатил полную сумму. Отправка произошла через сутки, посылку мужчина мониторил через приложение.
В тот же день на сайте появляется еще одно объявление, абсолютно идентичное тому, по которому обманутый украинец купил телефон. Тогда он попросил свою знакомую откликнутся на это объявление и уточнить, отправляет ли продавец товар OLX-Доставкой.
Женщине ответили утвердительно. Через несколько дней покупатель идет получать прибывшую посылку в отделение и решает осмотреть ее на месте.
Вместо дорогого смартфона, внутри лежали сок, "Сникерс" и шоколадка, из-за чего клиент отказывается от посылки и получает возврат денег через OLX-Доставку.
Через несколько дней обманутый мужчина случайно встречает сотрудницу Укрпочты, которая рассказывает, что через пару часов после него в отделение пришел человек с его номером накладной и пытался забрать его посылку.
В чем суть схемы?
Итак, обман мошенников состоит в том, что сразу после получения посылки в отделении, они или их подельники, забирают ее вместо вас, зная номер накладной.
Таким образом, OLX-доставка подтверждает, что все в порядке и на карту злоумышленнику переводят ваши средства, этого клиента пытались "кинуть" на целых 11 тысяч.
Укрпочтой мошенники отправляют потому, что там зачастую не спрашивают документы у получателя и достаточно знать номер отправления.
Что ответили в Укрпочте?
"Сегодня" получили комментарий почтового оператора, заявляющего, что проявляет нулевую толерантность к любым правонарушениям.
"Выдача операторами отправки получателю без проверки его документов в предусмотренных правилами случаях является серьезным нарушением, за которое работники отделений несут административную ответственность", – говорят в Укрпочте.
Также в пресс-службе отметили, что уже начали проверку данной ситуации и предупредили весь персонал в отделениях, как поступать в таких случаях.