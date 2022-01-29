Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ❓ Почему умер Вирчис 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

На 800 тыс. грн! В Киеве замначальника Укрпочты воровала марки

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 января, 10:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются
В Киеве экс-заместитель начальника одного из отделений «Укрпочты» попалась на краже. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве экс-заместитель начальника одного из отделений «Укрпочты» попалась на краже. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве экс-заместитель начальника одного из отделений Укрпочты незаконно завладела имуществом почти на 800 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Реклама

Подробности

Замначальника отделения Укрпочты с июля по август 2019 года присвоила почтовые марки на общую сумму около 800 тысяч гривен.

В результате злоумышленнице вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Реклама

Как украинцев обворовывают через Укрпочту

Мошенники придумали новый способ обмана через сайт купли-продажи OLX и Укрпочту и воруют у украинцев деньги. Об этом в Facebook выложил видео один из пользователей, где рассказал свою историю с аферистами.

На сайте OLX мужчина нашел очень выгодное предложение по продаже смартфона и попросил отправить с помощью функции OLX-Доставка, поскольку считает ее безопасной.

На что продавец согласился, и сказал, что может выслать товар Укрпочтой, клиент согласился, и оплатил полную сумму. Отправка произошла через сутки, посылку мужчина мониторил через приложение.

Реклама

В тот же день на сайте появляется еще одно объявление, абсолютно идентичное тому, по которому обманутый украинец купил телефон. Тогда он попросил свою знакомую откликнутся на это объявление и уточнить, отправляет ли продавец товар OLX-Доставкой.

Женщине ответили утвердительно. Через несколько дней покупатель идет получать прибывшую посылку в отделение и решает осмотреть ее на месте.

Вместо дорогого смартфона, внутри лежали сок, "Сникерс" и шоколадка, из-за чего клиент отказывается от посылки и получает возврат денег через OLX-Доставку.

Через несколько дней обманутый мужчина случайно встречает сотрудницу Укрпочты, которая рассказывает, что через пару часов после него в отделение пришел человек с его номером накладной и пытался забрать его посылку.

В чем суть схемы?

Итак, обман мошенников состоит в том, что сразу после получения посылки в отделении, они или их подельники, забирают ее вместо вас, зная номер накладной.

Таким образом, OLX-доставка подтверждает, что все в порядке и на карту злоумышленнику переводят ваши средства, этого клиента пытались "кинуть" на целых 11 тысяч.

Укрпочтой мошенники отправляют потому, что там зачастую не спрашивают документы у получателя и достаточно знать номер отправления.

Что ответили в Укрпочте?

"Сегодня" получили комментарий почтового оператора, заявляющего, что проявляет нулевую толерантность к любым правонарушениям.

"Выдача операторами отправки получателю без проверки его документов в предусмотренных правилами случаях является серьезным нарушением, за которое работники отделений несут административную ответственность", – говорят в Укрпочте.

Также в пресс-службе отметили, что уже начали проверку данной ситуации и предупредили весь персонал в отделениях, как поступать в таких случаях.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Боятся вторжения РФ? Туристы массово отменяют свои поездки в Украину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве на ремонт трамвайной линии хотят потратить более 773 млн гривен. Что говорят эксперты Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Украине ударят сильные морозы: свежий прогноз от синоптиков на февраль Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
29 января. Ольга Навоя Токарчук. Ровно 60 лет назад в польском Сулехове родилась "инопланетная писательница" украинского происхождения - обладательница Нобелевской премии по литературе-2018…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

11 345

заболело за неделю в Киeвe

+44%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять