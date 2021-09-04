Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве восстановили поврежденный грузовиком фонтан (фото, видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
4 сентября, 19:54
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Власти установили столбики на Арсенальной площади, теперь автомобили не смогут проехать к фонтану
Восстановленая Арсенальная площадь является пешеходной зоной / Фото: коллаж "Сегодня"
Восстановленая Арсенальная площадь является пешеходной зоной / Фото: коллаж "Сегодня"

На Арсенальной площади восстановили и протестировали фонтан, который повредил грузовик.

Реклама

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен", – сказал Кличко.

Кличко напомнил, что восстановленная Арсенальная площадь является пешеходной зоной. А соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Читайте также:

Реклама

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

"Сегодня" сообщает, что власти установили столбики на Арсенальной площади, теперь автомобили не смогут проехать к фонтану.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фонтан действительно функционирует, вокруг собралось много людей.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Что было

Реклама

В Киеве грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в новый фонтан, который на днях открыли на Арсенальной площади.

Теперь водителю грузовика грозит штраф и возможно компенсация ремонта фонтана. Сам фонтан обещали отремонтировать до конца недели.

Ранее мы писали:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Украина
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять