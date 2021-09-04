В Киеве восстановили поврежденный грузовиком фонтан (фото, видео)

Власти установили столбики на Арсенальной площади, теперь автомобили не смогут проехать к фонтану

Восстановленая Арсенальная площадь является пешеходной зоной / Фото: коллаж "Сегодня"

На Арсенальной площади восстановили и протестировали фонтан, который повредил грузовик.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен", – сказал Кличко.

Кличко напомнил, что восстановленная Арсенальная площадь является пешеходной зоной. А соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

"Сегодня" сообщает, что власти установили столбики на Арсенальной площади, теперь автомобили не смогут проехать к фонтану.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фонтан действительно функционирует, вокруг собралось много людей.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Что было

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В Киеве грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в новый фонтан, который на днях открыли на Арсенальной площади.

Теперь водителю грузовика грозит штраф и возможно компенсация ремонта фонтана. Сам фонтан обещали отремонтировать до конца недели.

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