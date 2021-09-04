В Киеве восстановили поврежденный грузовиком фонтан (фото, видео)

На Арсенальной площади восстановили и протестировали фонтан, который повредил грузовик.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен", – сказал Кличко.
Кличко напомнил, что восстановленная Арсенальная площадь является пешеходной зоной. А соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства.
Грузовик провалился в фонтан на Арсенальной: что происходит сейчас и когда заработает (фото, видео)
"Сегодня" сообщает, что власти установили столбики на Арсенальной площади, теперь автомобили не смогут проехать к фонтану.
Фонтан действительно функционирует, вокруг собралось много людей.
Что было
В Киеве грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в новый фонтан, который на днях открыли на Арсенальной площади.
Теперь водителю грузовика грозит штраф и возможно компенсация ремонта фонтана. Сам фонтан обещали отремонтировать до конца недели.
Ранее мы писали:
- В социальных сетях разразился скандал из-за нерабочего фонтана в Оболонском районе Киева, который еще год назад торжественно открывал мэр столицы Виталий Кличко.
- На Контрактовой площади фонтан пришлось отключить из-за того, что неизвестные налили туда моющего средства и образовалось много пены.