На Банковую пришли больше тысячи сторонников Стерненко (фото, видео)

В Киеве на улицу Банковую вечером 23 февраля пришли больше 1,5 тысячи сторонников общественного деятеля Сергея Стерненко, об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов.

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Близко к Офису президента протестующие подойти не могут – там дежурят правоохранители, движение по Институтской парализовано.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Сегодня Стерненко признали виновным в похищении человека и использовании оружия, без права на него с отягчающими обстоятельствами.

На месте работают силовики – их с десяток автобусов.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Как сообщали новости "Сегодня", Приморский суд Одессы сегодня признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам заключения с конфискацией половины имеющегося имущества по обвинению в разбое. После этого возле суда произошли стычки с полицией.

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Также мы писали, что приговоренный к 7 годам тюрьмы активист Сергей Стерненко прямо из зала суда позвонил "президенту Украины Владимиру Зеленскому". При этом пресс-секретарь главы государства опровергла такой разговор.

Смотрите видео – стычки произошли сегодня возле здания суда:

Видео: PavlovskyNews

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