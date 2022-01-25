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На целые сутки! В Киеве массово отключили воду – адреса

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 января, 07:59
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Сотрудники коммунального предприятия проведут ремонтные работы
В столице не будет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице не будет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 25 и 26 января на нескольких улицах отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

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Где не будет воды?

С 08:00 25 января до 06:00 26 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Ак. Королева, 9, 11

С 08:45 до 18:00 25 января временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Столятова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39
  • ул. Байкальская, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9

С 09:00 до 19:00 26 января временно не будет водоснабжения по адресам:

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  • ул. Автозаводская, 43
  • ул. Дубровицкая, 10

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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