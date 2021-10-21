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На Центральном автовокзале Киева заметили гигантских пауков на стенах (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
21 октября, 13:53
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Журналист "Сегодня" побывал на месте
На Центральном автовокзале Киева заметили пауков. Фото: коллаж "Сегодня"
На Центральном автовокзале Киева заметили пауков. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве Центральный автовокзал уже вовсю готовится к празднованию самого страшного праздника в году – Хэллоуин.

Об этом сообщает "Сегодня" с места события.

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Тыквы и гигантские пауки

В преддверии Хэллоуина на Центральном автовокзале Киева появилась целая фотозона. Там разместили гигантских черных пауков, паутину, шарики, тыквы и солому.

К слову, Хэллоуин – это один из самых загадочных и мистических праздников. Традиционно его отмечают в странах Северной Америки и Европы. Не так давно Хэллоуин стал популярным и в Украине.

В этом году Хэллоуин отмечают в воскресенье, 31 октября.

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Центральный автовокзал Киева готов к празднику
Центральный автовокзал Киева готов к празднику

Древние традиции на Хэллоуин

Известно, что отмечали День всех святых еще в дохристианские времена. Его праздновали кельты, которые жили на территории современной Великобритании, Ирландии и Франции.

Племена признавали два времени года: лето и зиму. По древним преданиям, 31 октября происходила смена сезонов. Праздник знаменовал конец сбора урожая и наступление нового года.

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Древние кельты были язычниками. Они считали, что в ночь на 1 ноября открывалась дверь между мирами живых и мертвых.

Чтобы отпугнуть призраков и духов, люди облачались в звериные шкуры. В них они выходили на улицу, погасив дома все огни. Собравшись вокруг костров, кельты приносили в жертву животных. Такой огонь считался священным. Он был главной защитой от незваных гостей. Поэтому в Канун Дня всех святых его вносили в дом в тыкве – символе плодородия.

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