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На главной елке страны появилась первая игрушка (фото, видео)

7 декабря, 16:53

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Первую игрушку на главную елку страны повесили журналисты "Сегодня"

В Киеве начали украшать главную елку страны на Софийской площади. Сайт "Сегодня" выбрал первую игрушку, которую наши журналисты подняли на высоту. Среди нескольких видов игрушек мы выбрали сову.

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Процесс подъема в подъемнике занял пять минут. На высоте чуть больше 15 метров мы надежно закрепили нашу сову на елке. Кстати, организаторы новогоднего праздника уже украшают елку гирляндами.

"Вы первый из СМИ, кому мы разрешили украсить елку первой игрушкой. Приглашаем всех журналистов принять участие в украшении главной елки страны. Игрушек хватит на всех",- рассказал сайту "Сегодня" организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

Напомним, в Киеве готовятся праздновать Новый год – тематикой новогодних праздников выбрали "сказочный лес".

Ранее мы писали, как эволюционировала елочная игрушка за сто лет праздника – как менялись новогодние украшения на протяжении последних ста лет.

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Смотрите сюжет – сколько стоят елки в этом году:

Видео: Сегодня

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Киев елка игрушки софийская площадь

Источник: Сегодня

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