На Киев надвигается гроза

После вчерашнего солнца и тепла, жителей столицы ждет прохлада и мокрая погода

Сегодня ухудшение погоды ожидается по всей Украине. Не исключением будет и Киев. В столице синоптики обещают дожди с грозой.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье в столице будет свежо, всего 18-20 градусов. Также не забывайте зонтики – сегодня дождь с грозой. Отметим, что такая погода ждет и жителей всей Киевской области.

Наблюдаем, что прошлый месяц в Киеве выдался очень жарким. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в августе составила 21,4 градуса, что на 2,8 градуса выше климатической нормы.

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Холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась всего до 11 градусов, а жарче всего – 20 числа, когда максимальная температура поднялась до 34,1 градуса и оказалась самой высокой за нынешнее лето. В последний месяц лета было девять дней с температурой выше 30 градусов. Осадков в столице выпало лишь 31 мм, что составило 45% климатической нормы.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце августа киевляне сняли на видео "танец молний" в ночном небе над городом.

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