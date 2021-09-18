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На Киев надвигается гроза

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 сентября, 09:03
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Всю неделю в столице была солнечная и теплая погода, но сегодня все изменится – станет прохладней и мокро
Жителям столицы погода готовит неприятный сюрприз. Коллаж "Сегодня"
Жителям столицы погода готовит неприятный сюрприз. Коллаж "Сегодня"

Бабье лето подошло к концу – сегодня в столице будет прохладней и возвращаются дожди. Такой ожидается погода по всей Киевской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В последние дни в Киеве была теплая погода с температурой выше 20 градусов, бывало и под 30 на солнце, и никаких осадков.

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Сегодня же синоптики прогнозируют в Киеве 17-19 градусов и грозу.

По области температура воздуха будет опускаться еще ниже, местами 15-16 тепла.

В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.
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    Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как мы писали ранее, в Киеве температура воздуха побила 97-летний рекорд. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

А 30 августа на Киев обрушилась мощная гроза, транспорт остановился и даже возник пожар.

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