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На Киев надвигается гроза: синоптики дали прогноз

14 июня 2021 20:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

"Киевавтодор" уже пригнал спецтехнику на случай вероятного подтопления в места, где чаще всего наблюдают накопления воды

На Киев надвигается гроза. Фото: Українські новини

На Киев надвигается гроза. Фото: Українські новини

В ближайшее время в Киеве может начаться серьезный ливень с грозой. Синоптики предупредили жителей столицы о вероятной опасности, которую оценили как I уровень опасности, желтый.

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Об этом сообщает КГГА.

Поэтому жителям следует быть готовыми к ливню, заранее спланировать маршруты перемещения и помнить о возможной опасности.

"Во время интенсивных дождей – на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", в субботу в Одессе ливень затопил город.

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Напомним, что недавно в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши.

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