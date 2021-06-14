На Киев надвигается гроза: синоптики дали прогноз

На Киев надвигается гроза. Фото: Українські новини
В ближайшее время в Киеве может начаться серьезный ливень с грозой. Синоптики предупредили жителей столицы о вероятной опасности, которую оценили как I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает КГГА.
Поэтому жителям следует быть готовыми к ливню, заранее спланировать маршруты перемещения и помнить о возможной опасности.
"Во время интенсивных дождей – на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника", – говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", в субботу в Одессе ливень затопил город.
Напомним, что недавно в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши.