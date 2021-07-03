На Киев надвигается мощная гроза: прогноз погоды на 3 июля

Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Украине. Фото: REUTERS/Henry Romero

В Украине в субботу, 3 июля, ожидается ухудшение погоды. В столице прогнозируют град и грозы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток ожидаются шквалы до 15-20 м/с. Местами грозы. днем 4 июля грозовые (И уровень опасности, желтый).

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Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

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Напомним, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Кроме того, во Львове пронеслась вторая за неделю буря.