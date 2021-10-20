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На Киев надвигается шторм – синоптики предупредили об ухудшении погоды

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 октября, 13:34
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При падении деревьев или при травмировании людей – немедленно сообщайте в экстренные службы
В городе резко испортится погода
В городе резко испортится погода / Фото: Коллаж: Сегодня

21 октября днем ​​в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Также синоптики прогнозируют первый уровень опасности – желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

Ранее мы писали:

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  • какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.

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