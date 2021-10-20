На Киев надвигается шторм – синоптики предупредили об ухудшении погоды

21 октября днем в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Также синоптики прогнозируют первый уровень опасности – желтый.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
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- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
Ранее мы писали:
- какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.