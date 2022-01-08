На Киев надвигается снегопад – когда ждать непогоды

В воскресенье, 9 января, в Киев ворвется плохая погода. Так, на территории столицы ожидается мокрый снег.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в столице на 9 января
В Киеве синоптики прогнозируют сильный мокрый снег.
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Столбик термометра ночью покажет от -2 до -4 градусов, а днем от -1 до +1.
Также в столице ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Погода в Украине 9 января. Скриншот
В Киеве скоро начнется снегопад – части транспорта запретят въезд в город
В Киеве начиная с ночи на 9 января и в течение следующего дня будет снегопад. Чтобы в столице не начался коллапс на дорогах, утром в воскресенье крупногабаритному транспорту запретят въезд в город.
Укргидрометцентр предупреждает, что на улице завтра будет идти мокрый снег утром и днем. Также пишут о налипании мокрого снега. Всего выпадет 4-10 см снега, это первый, желтый уровень опасности.
Изменения для транспорта
Чтобы столица не утонула в пробках, а коммунальщики с техникой быстро убрали снег на дорогах, в городе ввели ограничения для транспорта. 9 января с 7:00 до 10:00 крупногабаритному транспорту запретят въезд в столицу.
Власти просят водителей по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и ездить на общественном транспорте, а также не парковать машины на обочинах дорог. Если авто будут мешать работе спецтехники, их могут эвакуировать.
Как будут убирать город
Первым делом спецтехника обработает дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами. После этого коммунальщики будут поддерживать состояние дорог – убирать снег по мере появления покрова.
Всего "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и обработки дорог.