На Киев надвигается снегопад – когда ждать непогоды

Столбик термометра днем покажет от -1 до +1 градуса

В столице ухудшатся погодные условия. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 9 января, в Киев ворвется плохая погода. Так, на территории столицы ожидается мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в столице на 9 января

В Киеве синоптики прогнозируют сильный мокрый снег.

Столбик термометра ночью покажет от -2 до -4 градусов, а днем от -1 до +1.

Также в столице ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

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Погода в Украине 9 января. Скриншот

В Киеве скоро начнется снегопад – части транспорта запретят въезд в город

В Киеве начиная с ночи на 9 января и в течение следующего дня будет снегопад. Чтобы в столице не начался коллапс на дорогах, утром в воскресенье крупногабаритному транспорту запретят въезд в город.

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Укргидрометцентр предупреждает, что на улице завтра будет идти мокрый снег утром и днем. Также пишут о налипании мокрого снега. Всего выпадет 4-10 см снега, это первый, желтый уровень опасности.