На Контрактовой площади в Киеве из-под земли забил фонтан – его устроил "Киевводоканал" (видео)

Предприятие устроило промывку сети, потому вода и начала вытекать на дорогу

Коммунальщики обследовали место прорыва и перекрыли вытекание воды / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 16 августа, в центре Киева из канализационного люка на дорогу начала выливаться вода.

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Об этом сообщает "Сегодня"

Коммунальные службы выясняют у кого на балансе находятся коммуникации, на которых произошел прорыв.

В "Киевводоканале" нам сообщили, что к ним не поступало заявок о прорыве. На данный момент городские службы будут обследовать место прорыва и перекроют вытекание воды.

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Позже оказалось, что во время ликвидации повреждения на магистрали Д – 300, по адресу Верхний Вал 30 состоялась промывка сети. Именно это и можно увидеть на видео с Контрактовой площади. Работы проводит "Киевводоканал".

Отметим, что прорыв труб для Киева довольно обыденное событие. Например, на мосту Патона за последние три месяца уже три раза случалась авария, прорыв теплосети, вода водопадом лилась в Днепр. А без горячего водоснабжения уже больше месяца жители Русановки и Березняков.

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