На крыше был целый огород: в Киеве спасатели демонтировали разрушенный балкон (фото)

На балконе хозяин квартиры выращивал клубнику, там было около одной тонны грунта – конструкция не выдержала и обвалилась

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве демонтировали разрушенную крышу балкона, обрушившегося в Дарницком районе столицы. Оказалось, что хозяин квартиры развел на балконе целый город – выращивал клубнику.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Спасатели КАРС "Киевская служба спасения" и Главного управления ГСЧС в г. Киеве оперативно провели демонтаж опасных самодельных пристроек и разрушенной крыши балкона в многоэтажном доме на улице Архитектора Вербицкого (Дарницкий район)", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба КГГА

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Для демонтажа спасатели привлекли специальную пожарно-спасательную технику и оборудование.

Фото: пресс-служба КГГА

"К сожалению, мы еще раз стали свидетелями того, что чрезвычайные события и ситуации в нашем городе случаются из-за человеческого фактора. Кто-то проводит опасные ремонтные работы в своих домах или обустраивает на балконах опасные и ненадежные конструкции и пристройки. Обращаюсь к киевлянам с просьбой быть ответственными владельцами имущества", – сказал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Отметим, что причиной обвала стали прикрепленные к балкону торсы, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей. В какой-то момент потолок не выдержал веса почти 1 тонны почвы.

Фото: пресс-служба КГГА

Реклама Фото: пресс-служба КГГА

Ранее мы сообщали, что в столичной многоэтажке обвалились балконы.Конструкция рухнула с седьмого этажа и задела этажи ниже. Местные жители говорят, что еще во время землетрясения в Киеве еще в восьмидесятые годы конструкции повредились.

Напомним, что в Винницкой области трехлетний мальчик упал с пятого этажаи остался жив. Сейчас он в больнице. Ребенок остался дома со старшим братом. Он вышел на балкон, открыл окно, не удержался и упал.