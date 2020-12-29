На Майдане ФОПы установили новогодние елки (фотофакт)

Во вторник, 29 декабря, на Майдане Незалежности в центре Киева продолжают митинговать предприниматели. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на площади установили три новогодние елки.

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Отметим, что ФОПы стоят на Майдане вторую неделю. Сейчас в протесте участвует не более 30 человек.

Сегодня здесь установили три новогодние елки. Как видимо, чтобы создать новогоднее настроение на месте.

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Как и раньше тут действует пункт раздачи еды. На площади находится около десятка полицейских.

Напомним, уже несколько недель продолжаются протесты физлиц-предпринимателей на Майдане в Киеве. Одно из основных требований ФОПов – отсрочка обязательного использования кассовых аппаратов.

Помимо этого, люди протестуют против закрытия бизнеса на время локдауна, слишком скромной помощи от государства и усиления налогового давления вместо обещанных упрощений.

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Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский создает координационный совет для выработки законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса. Смотрите сюжет:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане

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