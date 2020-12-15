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Во время сноса палаток ФОПов на Майдане на копов напали пьяные – полиция

15 декабря, 19:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В стычке пострадали трое правоохранителей

/ Фото: Reuters

Правоохранители демонтировали установленные участниками митинга малых предпринимателей на Майдане Незалежности палатки, при этом пострадали трое правоохранителей.

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Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Оказалось, что организаторы акции не заявляли об установке палаток на Майдане, поэтому правоохранители демонтировали их. В результате возникла потасовка, а затем группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения троим полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали.

По факту травмирования полицейских во время акции на Майдане начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются личности правонарушителей.

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Во время сноса палаток ФОПов на Майдане на копов напали пьяные – полиция

Сайт "Сегодня" писал, что сегодня в центре Киева произошли столкновения активистов с полицией. В драке пострадали и представители ФОПов, и силовики.

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По данным полиции, в драках пострадали около 40 правоохранителей. Доходило до того, что на Майдане взрывали шумовые гранаты.

Также сообщалось, что одному из участников протеста стало плохо – люди вынесли его к медикам, однако тех не оказалось рядом. Его забрал патрульный автомобиль. По словам митингующих, мужчину ударили и у него случился эпилептический припадок.

Видео: Сегодня

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протесты митинг палатки Майдан Незалежности протестующие Майдан в Киеве малый бизнес ФЛП

Источник: Сегодня

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