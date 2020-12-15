В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)

На Крещатике колона митингующих предпринимателей идет в сторону Европейской площади. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Рец, движение перекрыто.
Люди выкрикивают "ганьба", толпа расшатала забор, который ограждает ремонт метро эскалаторов.
Одному из протестующих стало плохо – люди вынесли его к медикам. Однако тех не оказалось рядом. Его забрал патрульный автомобиль. Версии ЧП разные, пока точно не известно почему мужчине стало плохо. По словам митингующих, мужчину ударили и у него произошел эпилептический припадок.
Отметим, что на месте начались столкновения митингующих с полицией. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ, который попал несколько раз в корреспондента "Сегодня".
На площади был взрыв. Пока неизвестно, что взорвалось. Предположительно – дымовая шашка.
Сейчас предпринимателей полиция окружает в кольцо, чтобы они не смогли разбить палаточный лагерь в центре Киева.
Ранее мы писали, что протестующие ФОПы будут устанавливать палаточный городок на Майдане Независимости, но полиция решила помешать этому.
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