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В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)

15 декабря, 13:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полиция применила слезоточивый газ

На Крещатике колона митингующих предпринимателей идет в сторону Европейской площади. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Рец, движение перекрыто.

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Люди выкрикивают "ганьба", толпа расшатала забор, который ограждает ремонт метро эскалаторов.

Одному из протестующих стало плохо – люди вынесли его к медикам. Однако тех не оказалось рядом. Его забрал патрульный автомобиль. Версии ЧП разные, пока точно не известно почему мужчине стало плохо. По словам митингующих, мужчину ударили и у него произошел эпилептический припадок.

Отметим, что на месте начались столкновения митингующих с полицией. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ, который попал несколько раз в корреспондента "Сегодня".

На площади был взрыв. Пока неизвестно, что взорвалось. Предположительно – дымовая шашка.

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Сейчас предпринимателей полиция окружает в кольцо, чтобы они не смогли разбить палаточный лагерь в центре Киева.

Ранее мы писали, что протестующие ФОПы будут устанавливать палаточный городок на Майдане Независимости, но полиция решила помешать этому.

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Источник: Сегодня

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