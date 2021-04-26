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На Пасху усилят ограничения, а киевлян будут штрафовать

26 апреля, 13:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В красных зонах карантина богослужения на праздники и вовсе могут запретить

В Киеве на пасхальные праздники разместят дополнительные посты правоохранителей, чтобы они следили за соблюдением карантина.

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Об этом сказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

"Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима во время проведения богослужений. Поэтому на Пасху будем проводить дополнительные мероприятия, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", – говорит глава Госпродпотребслужбы про Вербное воскресенье.

В связи с этим, в Киеве на праздники усилят контроль за соблюдением карантина.

По словам Олега Рубана, в красной зоне карантина богослужения на праздники и вовсе запретят. А за нарушения карантина церкви рискуют получить штраф.

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Киевлян, нарушающих ограничения, могут оштрафовать на сумму 170-220 гривен.

Напомним, что ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что уже на следующей неделе Киев может выйти из красной зоны.

Также мы писали, чтоослабят ли ограничения после 30 апреля – во многом зависит от самих киевлян.

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Киев праздники карантин Пасха полиция коронавирус Олег Рубан

Источник: Сегодня

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