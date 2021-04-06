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На Почтовой площади появилось больше сотни велосипедов (фото, видео)

6 апреля, 17:58

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Пока неизвестно почему на площади их так много

В Киеве на Почтовой площади появилось больше сотни велосипедов Bikenow, об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Марущак.

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На фото видно, что возле проката желающих мало. Люди только фотографировали и рассматривали.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Есть версия, что их будут развозить по другим точкам по городу. Но пока неизвестно почему на площади их так много.

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Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

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Возможно, что это временное решение для транспортного коллапса. Кстати, на таких велосипедах катаются многие киевляне.

Напомним, что 5 апреля, в Киеве начался жесткий карантин с ограничением передвижения в общественном транспорте – только по спецпропускам.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за локдауна велосипеды раскупают как горячие пирожки.

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Какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.

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Киев прокат Почтовая площадь прокат велосипедов локдаун

Источник: Сегодня

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