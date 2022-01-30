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На пороге оранжевой зоны. Все, что нужно знать о COVID-ситуации в Киеве

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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30 января, 19:52
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В Киеве за неделю заболеваемость ковидом выросла практически в четыре раза – чего ждать жителям столицы
В столице все больше случаев коронавируса
В столице все больше случаев коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве растет заболеваемость COVID-19, однако пока власти не планируют переводить город в красную зону карантина. Несмотря на неутешительную статистику, ситуация с ковидом полностью прогнозируемая.

Сайт "Сегодня" собрал все, что нужно знать об эпидемии и карантине в Киеве.

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Заболеваемость растет

За последнюю неделю, с 23 по 30 января, в столице зафиксировали 11 844 новых случаев коронавируса. Еще семь дней назад в сутки фиксировали всего менее 500 заражений, за неделю этот показатель вырос до почти 2,5 тысяч.

  • 23 января – 464 случая;
  • 24 января – 1589;
  • 25 января – 1 919;
  • 26 января – 2 012;
  • 27 января – 2 384;
  • 28 января – 2 418;
  • 29 января – 1 058.

Что с вакцинацией?

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Киев и область находятся в лидерах по вакцинации от коронавируса. Эти регионы демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения с полным курсом прививок.

Есть ли в Киеве "Флурон"?

"Флурон" – одновременное заражение коронавирусом и гриппом. В Киеве пока таких случаев не обнаружили. Об этом новостям "Сегодня" рассказал Сергей Чумак, главный санврач Киева. Он вовсе считает, что это невозможно.

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"У нас такого не было. Одновременно заразиться двумя вирусами невозможно. Сильный вирус – вытесняет слабый. Человек может переболеть гриппом, а потом коронавирусом", – рассказал Чумак.

Что с карантином?

Пока город остается в желтой зоне. Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что в столице рано говорить о красной зоне.

"Несмотря на высокий показатель обнаружения вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель по госпитализации. Однако, несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.

При этом главный санврач Киева Сергей Чумак допустил, что при нынешней динамике столица может перейти в оранжевую зону на следующей неделе.

Детей отправят на "дистанционку"?

В КГГА отметили, что столичные школы и садики не закрываются на карантин. Такие решения принимают руководители учебных заведений, в зависимости от уровня заболеваемости в коллективе.

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"Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента", - уточнили в администрации.

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