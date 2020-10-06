На самом высоком здании Киева будет светиться флаг ЛГБТ (видео)

В Киеве в течение недели будет светиться прайд-флагом в честь ПрайдМесяца2020 самое высокое здание торгового центра "Гуливер".

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Об этом сообщает ЛГБТ-сообщество в Instagram.

Каждый вечер с 5 по 11 октября в 18:30 и до 22:00 каждые пять минут в течение 20 секунд будут транслировать прайд-флаг вместе со слоганом КиевПрайд2020 "Быть ​​разными хорошо вместе".

"Чтобы привлечь внимание общества к теме видимости и принятия ЛГБТ", – говорится в сообщении.

Отметим, что данная акция приурочена к неделе, которая завершится Всемирным днем ​​каминг-аута – днем ​​смелости заявить о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

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"Прайд-флаг – символ гордости, силы голоса и принятия людей такими, какие они родились. Надеемся, вид радужного флага еще раз напомнит киевлянам и киевлянкам: в любви нет границ", – пишут в соцсети.

Напомним, в Запорожье впервые состоялся марш активистов за права ЛГБТ-сообщества- акцию организовывали более полугода.

А в Ровно запретили проведение маршей ЛГБТ.

Ранее Мадонна заявила, что Россия оштрафовала ее на 1 млн долларов за поддержку ЛГБТ – артистку обвинили в пропаганде на концерте, который прошел еще в 2012 году.

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