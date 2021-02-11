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На санках, ледянках и даже на кусках линолеума с горки: как киевляне радуются снегу (видео)

11 февраля, 17:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Город сейчас на вид, как зимняя сказка

В Киеве родители не повели сегодня детей в садики, а старшие – не пошли в школу. Может – все отправились на прогулку. Корреспондент Вячеслав Лакомкин побывал в одном из парков столицы.

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Во дворах сугробы, а машины едва движутся по дорогам. В столице с перерывами метет уже четвертый день. А буквально вот-вот – начнется сильная метель, предупреждают синоптики. Еще немного – и можем побить рекорд марта 2013 года.

Видео: Сегодня

Парк Отрадный сейчас на вид, как зимняя сказка. Людей – много. Взрослые и дети катаются на катке. Спускаются с горки, причем – кто на чем – на санках, ледянках, а некоторые даже на кусках линолеума. Кстати – такое развлечение довольно экстремальное. Внизу – озеро, и есть риск не успеть затормозить и провалиться под лед. Горка высокая, с крутым наклоном.

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Поэтому – прежде чем пускать детей, родителям стоит трижды подумать. Который час – идет обильный снег, но по домам никто не спешит. Кто-то – гуляет с собаками, кто – катается на лыжах. Похоже – люди просто наслаждаются настоящей зимой, которой не было последние года четыре. А февраль – оправдывает свое название – февраль.

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"Мы объединились, работали и смеялись" – киевляне делятся в соцсетях, как помогают Кличко расчищать город
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Ранее мы писали, что киевляне делятся в соцсетях, как помогают расчищать город.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко показал, как контролирует уборку снега.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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