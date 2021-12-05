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На случай ЧС – где в Киеве находятся бомбоубежища (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 декабря, 18:31
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На карте, опубликованной КГГА, отмечены адресные места укрытий в подземном пространстве
Список укрытий в столице
Список укрытий в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве активно проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Сайт "Сегодня" решил напомнить киевлянам адреса мест для укрытий.

Так, в 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

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Он включает:

  • хранилища гражданской защиты,
  • подземное пространство метрополитена,
  • подвальные помещения жилых домов,
  • подземные паркинги,
  • другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

При необходимости руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.

Уведомление о ЧС

Главный способ оповещения населения о порядке обращения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения сетью проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также через местные радиовещательные станции и телевидения, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.

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Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.

Количество укрытий в столице

  • 3687 цокольных и подвальных помещений;
  • 409 подземных паркингов;
  • 272 подземных перехода;
  • 47 подземных помещений метрополитена;
  • 514 убежищ.

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