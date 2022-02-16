На случай войны: где в Киеве найти ключи от бомбоубежища

Российская Федерация в любой момент может начать полномасштабное вторжение на территорию Украины

Люди должны иметь дубликаты ключей от бомбоубежищ/Фото: коллаж: "Сегодня"

В связи с возможной агрессией со стороны РФ в Киеве огромное внимание уделяется бомбоубежищам и укрытиям, которые есть в городе. Горожан волнует не только техническое и санитарное состояние этих помещений, но и самое простое — как в них попасть.

Об этом пишет "Сегодня".

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Где взять ключи?

Например, граждан интересует наличие дубликатов ключей от подвальных помещений, где можно временно переждать опасность.

"В подвале нашего дома есть укрытие, но ключи от него хранятся у женщины-дворника, которая живет достаточно далеко. И если случится беда, то эта женщина вряд ли прибежит нам открывать двери подвала. Женщина категорически отказывается дать нам ключ, чтобы сделать дубликат. Подскажите, как грамотно и по закону решить этот вопрос?", — интересуется киевлянка Вероника.

Как пояснили нам в Департаменте муниципальной безопасности КГГА, ключи от дверей укрытия находятся у ответственного лица, чей контактный номер указан на маркировке самого укрытия, обычно его наносят на двери каждого объекта.

В департаменте муниципальной безопасности КГГА, говорят, что жителям даже нужно иметь дубликат от дверей укрытий.

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"Представители управляющей компании должны сделать дубликат ключа от дверей укрытия. Для этого к ним необходимо обратиться. В каждом подъезде есть ответственное лицо, которое всегда на месте. И таким людям можно раздать дубликаты ключей, чтобы в случае необходимости быстро открыть двери укрытия", — пояснили сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Там дополняют, что открывать двери укрытия будут по отдельному звонку оперативного дежурного Департамента муниципальной безопасности КГГА в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, после сигнала сирены "Внимание всем!".

Что говорят о "вторжении" в РФ?

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Российская Федерация не будет вторгаться на территорию Украины 16 февраля.

"Я могу заверить вас, что касается России, то в эту среду нападения не будет. Никакой эскалации не будет ни на следующей неделе, ни в следующем месяце", — сказал дипломат РФ.

Он заявил, что "войны в Европе редко начинаются в среду". Чижов осудил обескураживающие высказывания о возможном вторжении в Украину.

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"Если вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения против России, вы также должны предоставить доказательства. Иначе это клевета", — отметил Чижов.

Кроме того, он призвал Запад серьезно отнестись к "проблемам безопасности", на которые указывает Москва.

"Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это пошло бы на пользу всех жителей Европы, а также других народов мира", — уверен Чижов.

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