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На Софийской площади начали демонтаж новогодней елки? Мы проверили слухи

12 января, 12:00

Александр Марущак , Виталий Семченко

В Сети сообщили, что киевлян не пускают на территорию площади

В Сети активно пишут, что киевлян перестали пускать на Софийскую площадь, а главную елку страны и вовсе убирают.

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Сайт "Сегодня" обратился к официальным источникам и узнал, так ли это на самом деле.

Что происходит?

Некоторые украинские СМИ пишут, что новогоднюю локацию на Софийской площади в Киеве демонтируют. Причиной этому якобы стали карантинные ограничения, введенные накануне.

Отмечается, что вход на территорию огорожен, а работники уже начали разбирать украшения.

И что, правда?

Организаторы новогоднего праздника рассказали сайту "Сегодня", что слухи о демонтаже елки не отвечают действительности.

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"Она будет гореть новогодними огнями до 14 января, включительно. К нам постоянно приходит полиция с нареканием, что елка собирает много людей. Поэтому мы ограничили к ней подход. Мы уже отключили все фотозоны и карусели. Они не работают. А елка будет оставаться на площади до Старого Нового года – это нормально. После этого начнется ее демонтаж", – сообщили организаторы.

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Кстати, скандальная шляпа тоже пока на Софийской площади, но уже сегодня ее заберут представители Kyiv School of Economics. Шляпа три месяца будет украшать здание на улице Шпака, 3.

"Оказывается, 15 января в мире празднуют всемирный день шляп. К этому дню они хотят установить нашу сказочную шляпу у себя", – отметили организаторы.

Напомним, ранее мы рассказывали, до какого числа продлятся "зимние" ограничения и что важно знать украинцам о новом карантине.

Также сайт "Сегодня" собрал список запрещенной продукции, которую в течение следующих двух недель украинцы не смогут приобрести в магазинах.

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Киев елка демонтаж софийская площадь
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