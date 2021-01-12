На Софийской площади начали демонтаж новогодней елки? Мы проверили слухи

В Сети сообщили, что киевлян не пускают на территорию площади

В Сети активно пишут, что киевлян перестали пускать на Софийскую площадь, а главную елку страны и вовсе убирают.

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Сайт "Сегодня" обратился к официальным источникам и узнал, так ли это на самом деле.

Что происходит?

Некоторые украинские СМИ пишут, что новогоднюю локацию на Софийской площади в Киеве демонтируют. Причиной этому якобы стали карантинные ограничения, введенные накануне.

Отмечается, что вход на территорию огорожен, а работники уже начали разбирать украшения.

И что, правда?

Организаторы новогоднего праздника рассказали сайту "Сегодня", что слухи о демонтаже елки не отвечают действительности.

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"Она будет гореть новогодними огнями до 14 января, включительно. К нам постоянно приходит полиция с нареканием, что елка собирает много людей. Поэтому мы ограничили к ней подход. Мы уже отключили все фотозоны и карусели. Они не работают. А елка будет оставаться на площади до Старого Нового года – это нормально. После этого начнется ее демонтаж", – сообщили организаторы.

Кстати, скандальная шляпа тоже пока на Софийской площади, но уже сегодня ее заберут представители Kyiv School of Economics. Шляпа три месяца будет украшать здание на улице Шпака, 3.

"Оказывается, 15 января в мире празднуют всемирный день шляп. К этому дню они хотят установить нашу сказочную шляпу у себя", – отметили организаторы.

Напомним, ранее мы рассказывали, до какого числа продлятся "зимние" ограничения и что важно знать украинцам о новом карантине.

Также сайт "Сегодня" собрал список запрещенной продукции, которую в течение следующих двух недель украинцы не смогут приобрести в магазинах.

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