На станции киевского метрополитена "Льва Толстого" среди ночи снесли МАФы (видео)

Коммунальные службы в ночь на субботу разобрали многочисленные конструкции в подземном переходе киевского метрополитена

Снос МАФов на Льва Толстого

Таким подземный переход возле станции метро "Льва Толстого" в Киеве вы точно не видели.

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В ночь на субботу там разобрали многочисленные торговые точки. В месте, где всегда велась бойкая торговля, остались работать лишь некоторые МАФы, сообщает корреспондент "Сегодня" Марина Асмолова.

Видео Марины Асмоловой, "Сегодня"

Снос МАФов на Льва Толстого

Борьба с МАФами в столице ведется не первый год и масштабно. Недавно коммунальщики разобрали конструкции на метро "Лыбедская".

В конце апреля снос МАФов на Регенераторной перешел в стычки с полицией – предприниматели не давали разбирать торговые точки, но все же остановить снос не смогли.