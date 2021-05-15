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На станции киевского метрополитена "Льва Толстого" среди ночи снесли МАФы (видео)

15 мая, 09:43

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Коммунальные службы в ночь на субботу разобрали многочисленные конструкции в подземном переходе киевского метрополитена

Снос МАФов на Льва Толстого

Снос МАФов на Льва Толстого

Таким подземный переход возле станции метро "Льва Толстого" в Киеве вы точно не видели.

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В ночь на субботу там разобрали многочисленные торговые точки. В месте, где всегда велась бойкая торговля, остались работать лишь некоторые МАФы, сообщает корреспондент "Сегодня" Марина Асмолова.

Видео Марины Асмоловой, "Сегодня"

Снос МАФов на Льва Толстого

Снос МАФов на Льва Толстого

Снос МАФов на Льва Толстого
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Снос МАФов на Льва Толстого

В тренде
На станции киевского метрополитена "Льва Толстого" среди ночи снесли МАФы (видео)
Снос МАФов на Льва Толстого
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Борьба с МАФами в столице ведется не первый год и масштабно. Недавно коммунальщики разобрали конструкции на метро "Лыбедская".

В конце апреля снос МАФов на Регенераторной перешел в стычки с полицией – предприниматели не давали разбирать торговые точки, но все же остановить снос не смогли.

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