На станции метро "Контрактовая площадь" появились новые турникеты

На станции метро "Контрактовая площадь" завершена установка турникетов.
Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Станция метро "Контрактовая площадь" заработала в обычном режиме.
"Монтажные и наладочные работы по установке новых турникетов завершено раньше запланированного срока", – говорится в сообщении.
Напомним, что такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская". Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.
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