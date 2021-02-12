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На станции метро "Контрактовая площадь" появились новые турникеты

12 февраля, 17:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская"

На станции метро "Контрактовая площадь" завершена установка турникетов.

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Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Станция метро "Контрактовая площадь" заработала в обычном режиме.

"Монтажные и наладочные работы по установке новых турникетов завершено раньше запланированного срока", – говорится в сообщении.

Напомним, что такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская". Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

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Ранее мы писали, что в столичном метро установят дополнительные камеры видеонаблюдения.

Читайте подробнее, как камеры на дорогах снизили количество ДТП.

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Киев турникеты контрактовая площадь

Источник: Сегодня

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