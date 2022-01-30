На Украину надвигается циклон: чего ждать от погоды

Сегодня в стране ожидаются сильные порывы ветра, но завтра погода должна улучшиться

Синоптик предупредила об опасности на улице / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 30 января будет ухудшаться, но 31 января уже потеплеет. Синоптики предупреждают о снеге и мощном ветре.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Наталья Диденко сообщила, что порывы будут достигать 15 – 22 м/с.

Она посоветовала убрать с балконов все, что может сорваться или летать. Через Украину будет гнать атмосферный фронт северного циклона, поэтому к ветру присоединятся снег, мокрый снег, возможны вьюги.

Особенно синоптик предостерегла туристов, находящихся в Карпатах, не уходить 30 января в горы.

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Кроме того, она добавила, что в Киеве также прогнозируют мощный штормовой ветер западного направления, возможен сильный снег ночью. Днем осадки ослабеют, а вечером снова усилятся.

А погода в Украине в понедельник, 31 января, будет преимущественно теплой. Синоптики прогнозируют, что в этот день осадки отступят.

Как долго в Украине задержится зима?

Половина регионов юга Украины – Одесская, Николаевская, Херсонская область и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление начнется в конце января и продлится почти весь февраль.

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По прогнозам синоптиков, за исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.