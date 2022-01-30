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На Украину надвигается циклон: чего ждать от погоды

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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30 января, 16:00
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Сегодня в стране ожидаются сильные порывы ветра, но завтра погода должна улучшиться
Синоптик предупредила об опасности на улице
Синоптик предупредила об опасности на улице / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 30 января будет ухудшаться, но 31 января уже потеплеет. Синоптики предупреждают о снеге и мощном ветре.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Наталья Диденко сообщила, что порывы будут достигать 15 – 22 м/с.

Она посоветовала убрать с балконов все, что может сорваться или летать. Через Украину будет гнать атмосферный фронт северного циклона, поэтому к ветру присоединятся снег, мокрый снег, возможны вьюги.

Особенно синоптик предостерегла туристов, находящихся в Карпатах, не уходить 30 января в горы.

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Кроме того, она добавила, что в Киеве также прогнозируют мощный штормовой ветер западного направления, возможен сильный снег ночью. Днем осадки ослабеют, а вечером снова усилятся.

А погода в Украине в понедельник, 31 января, будет преимущественно теплой. Синоптики прогнозируют, что в этот день осадки отступят.

Как долго в Украине задержится зима?

Половина регионов юга Украины – Одесская, Николаевская, Херсонская область и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление начнется в конце января и продлится почти весь февраль.

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По прогнозам синоптиков, за исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.

Николаевскую, Херсонскую области и Запорожье 11-13 февраля засыплет сильным снегом. А вот до Одессы циклон дойдет ослабленным, там выпадет дождь с мокрым снегом, который растает. Не исключено, что одесситы после этого забудут о снеге аж до декабря.

В Запорожской и Днепропетровской областях погода ожидается такая же, как в центральных регионах: в середине месяца две недели морозы. Днем температура воздуха минус 1-3 градуса, ночью минус 12-15. Но до центра Украины осадки почти не дойдут. Только в начале и середине февраля возможны 2-3 дня с небольшим снегом. Заметно теплеть в этих областях начнет после 24 февраля.

На востоке Украины зима задержится дольше всего. В Харьковской области, Донецкой и Луганской будет и снег, и морозы начнут отступать только в последние дни февраля. А с 6 по 25 число установится холодная ясная погода: днем -5 градусов и ниже, ночью -12 и ниже.

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