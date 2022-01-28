На Украину надвигается циклон: синоптик предупредила об опасности

Погода в Украине 29 января ожидается снежной. Кроме этого, синоптик предупредила о гололедице и сильном ветре.
Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Атлантические атмосферные фронты северо-западного циклона будут перемещаться по стране, взяв с собой и снег, и мокрый снег, и налипание снега, и гололедицу с сильным ветром.
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В субботу, 29 января, в западных, южных областях днем без существенных осадков, а ночью сухая погода прогнозируется в Винницкой области.
В воскресенье, 30 января, без осадков останутся центральные и восточные регионы. А вот остальная территория Украины 30 января, в воскресенье, ожидает большое количество осадков, что может угрожать передвижению автомобилей и общественному транспорту.
"Температура воздуха в большинстве областей Украины будет днем колебаться около нуля. Однако в ночь на воскресенье умеренный мороз вернется: отметки термометра опустятся до -2...-6 градусов", – пишет синоптик.
29 января, в субботу, в Киеве ожидается временами снег, в ночь на 30 января без осадков. А вот в воскресенье днем осадки будут интенсивными. Также прогнозируются сильные порывы ветра на выходных.
Температура воздуха будет около нуля, только ночью 30 января снизится до -4...-6 градусов.
Что делать водителям во время снегопада и гололеда?
Водители должны быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и придерживаться правил дорожного движения.
Также водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Таким образом автомобили могут мешать уборке снега.
Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без надобности, если дороги покрыты снегом.
Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не нужно пресекать попытку избежать заноса.
Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Таким образом колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.
Рекомендации для пешеходов во время непогоды:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
Кроме того, пешеходам рекомендуют избегать во время непогоды деревьев, сооружений повышенного риска, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередачи и разбитого стекла.
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