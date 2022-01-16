На улицах будет небезопасно! Завтра в Киеве резко ухудшится погода

Уже в эту ночь температура воздуха опустится до -3 градусов мороза

В Киеве прогнозируется снег. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве завтра, 17 января, ожидается сильный штормовой ветер. Кроме того, прогнозируют гололедицу на дорогах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.

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В понедельник будет идти снег, мокрый снег, возможна метель. В ближайшую ночь ожидается до -3 градусов. На дорогах и тротуарах будет скользко. Завтра днем температура воздуха – около нуля.

"Оденьтесь на работу поплотнее. Если собираетесь не брать автомобиль, пересмотрите еще сегодня, где он стоит, чтобы не упало на него ничего тяжелого", – посоветовала Диденко.

По ее данным, 18 января в Киеве похолодает на несколько градусов, сильный ветер удержится.

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Прогноз в Киеве и области на 17 января. Карта: Укргидрометцентр

В Украину вернется непогода

В Украине снова ухудшится погода – объявили штормовое предупреждение. Завтра 17 января ожидаются сильные порывы ветра.

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Ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине будут порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель.

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