На улицах Киева появились необычные трафареты с проклятиями

В полиции говорят, что художников тяжело наказать, а тем временем "художества" отмывают дворники

На тротуарах столицы появились провокационные трафаретные рисунки, на которых изображен мужчина в костюме и с красным носом, как у клоуна. Трафарет подписан – "Проклинаю тебе Вова". Такие художества можно заметить на тротуарах на столичных Позняках и Осокорках. Сайт "Сегодня" поинтересовался у правоохранителей насколько законно размещение подобных рисунков.

Реклама

В полиции Дарницкого района сайту "Сегодня" сообщили, что им не поступало ни одного сообщения или заявления по поводу указанных трафаретов.

"Полицию на место появления таких трафаретов никто не вызывал. Это зона ответственности управляющих компаний, каждого из районов города. Если дворник или работник дорожной службы обнаруживает подобный трафарет на тротуаре, он сообщает в управляющую компанию. Там принимаются меры по поводу устранения подобных рисунков – их зарисовывают сами коммунальщики", – пояснили сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.

Правоохранители отмечают, что наказать "художников" за подобные трафареты достаточно сложно. Нужно проводить ряд экспертиз, чтобы доказать, что на данном трафарете изображен конкретный человек. В тоже время, в полиции отмечают, что коммунальные службы активно закрашивают скандальные трафареты на Осокорках. А вот на Позняках они остаются, даже на подходах к станции метро. Видимо, местные дворники или владельцы киосков не замечают рисунков.

Реклама

Кстати, в некоторых местах трафареты не четкие. Видимо, у "художников" недостаточно много краски в баллончиках.

В департаменте городского благоустройства Киевской городской государственной администрации отмечают, что следить за порядком на тротуарах должны балансодержатели территорий.

"Это зона ответственности городских районных администраций. Они должны контролировать порядок на улицах. Исправлять или стирать надписи на асфальте должны балансодержатели территории. И не важно, что нарисовано – портрет, реклама или другая надпись. Инспекторы по благоустройству составляют предписания балансодержателю конкретной территории. Он в трехдневный срок обязан исправить ситуацию – затереть или отмыть асфальт. Чаще всего это территории дорожно-эксплуатационных управлений "Киевавтодора", районных управляющих компаний или "Киевзеленстроя". Если рисунок нанесен на территории, где нет хозяина, и она не числится на чьем-то балансе, то решение об устранении надписи принимается в районном управлении благоустройства", – пояснили сайту "Сегодня" в департаменте городского благоустройства КГГА.

Там добавляют, что жалоб на трафареты "с Вовой", им не поступало, но они обязательно обратят на них внимание.

Реклама

За комментарием по поводу странных трафаретов сайт "Сегодня" обратился и в Службу безопасности Украины. Там нам пояснили, что по данному вопросу следует обращаться в полицию.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на здании школы в центре Киева появился новый мурал. Художник Виталий Гидеван изобразил тут девочку, которая поместила в рюкзак с книгами букет полевых цветов. Она едет на каникулы к бабушке. Рисунок появился на здании школы №80 на бульваре Дружбы Народов..

Также мы сообщали о необычном мурале, который появился на опоре транспортной развязки в районе столичных Выдубичей. На бетоне изображена красивая девушка. Горожане предполагают, что это портрет какой-то зарубежной актрисы.

О том, как реклама из интернета и социальных сетей "угадывает" ваши желания, смотрите в нашем сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама