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На улице будет опасно. В Киеве объявили штормовое предупреждение

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
20 ноября, 12:01
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Советуем закрыть окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу
В Киеве объявили штормовое предупреждение
В Киеве объявили штормовое предупреждение / Фото: Коллаж: Сегодня

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве объявило штормовое предупреждение.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

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В столице сегодня ожидается ветер до 24 м/с.

"По информации Укргидрометцентра, 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Основные рекомендации во время сильного ветра:

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  • все окна плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы очутились на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • при сильном ветре спрячьтесь в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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