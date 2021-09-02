На уроки в Киевский зоопарк. Детей научат спасать мир и расскажут, как общаются жирафы и тигры (фото)

В Киевском зоопарке стартовала просветительская программа "Узнай больше"

На информационных этикетках у каждого вольера с 1 сентября размещен QR-код / Фото: коллаж "Сегодня"

С наступлением осени дети возвращаются к школьному обучению. Начинается учебный период и в Киевском зоологическом парке.

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К новому учебному году, кроме постоянных информационно-просветительских мероприятий, администрация зоопарка подготовила ряд новых проектов.

Как разговаривает слон

В Киевском зоопарке стартовала просветительская программа "Узнай больше". Она доступна для всех посетителей.

На информационных этикетках у каждого вольера с 1 сентября размещен QR-код. Считав его сканером телефона, каждый желающий может получить дополнительную информацию о животном, которое его заинтересовало.

"Сейчас посетителям доступна информация об ареале обитания, питании, способах передвижения, размножения и других особенностях жизни животных. Также предоставлены данные по систематике и рассказ об уязвимости видов, сокращению количества животных в мире и причины этого опасного явления. Вторым этапом с конца осени будут дополнительно загружены фото, видео и аудиоматериалы, из которых каждый желающий наглядно узнает о поведении животных, сможет увидеть их жесты и звуки, которыми общаются бегемот, слон или жирафы", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Фото: пресс-служба "Киевского зоопарка"

Ждут юнатов

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По традиции в зоопарке заработает новая младшая группа юных любителей природы – "юннатов".

"К нам приходят невероятные, особенные дети, которые мечтают спасти живой мир планеты. Они могут часами сосредоточенно наблюдать за насекомыми или птицами, с интересом занося все увиденное в специальный дневник. Любят с восторгом зарисовывать в альбом оригинальную красоту паука-птицееда или жабы, затаив дыхание исследовать в микроскоп жителей микромира", – отмечают в зоопарке.

Там добавляют, что в этом году, учитывая пандемию, создали комбинированный очно-заочный курс, позволяющий проводить систематическое обучение, несмотря на возможные локдауны. Сейчас в зоопарке работают три возрастных группы, где обучается около 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Фото: пресс-служба "Киевского зоопарка"

Проведут биотурнир

В зоопарке готовятся к проведению Всеукраинского биологического турнира. В прошлом году его удачно апробировали в тестовом режиме. Особенность конкурса – он проходит в онлайн режиме.

"Команды формируются из юных биологов разных городов, обсуждение вопросов происходит в чатах, а ответ предоставляется капитаном команды в виде виртуального доклада. Совместные рассуждения незнакомых единомышленников в команде происходили настолько интересно и усердно, что время турнира приходится увеличивать, как и количество призов", – рассказывают в Киевском зоопарке.

Фото: пресс-служба "Киевского зоопарка"

Экоплакат и зооурок

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Также тут обещают провести конкурс экологических плакатов. При их помощи ученики смогут раскрыть экологические проблемы современности, изобразить их и совместно обсудить.

Для учеников 5-8 классов в зоопарке разработали "Zoo-урок". Это цикл из пяти уроков зоологии, каждый из которых содержит теоретическую и практическую часть.

"Ученики в интерактивной форме получают биологические знания. Кроме рассказа преподавателя дети смотрят видео, слушают голоса животных, принимают участие в викторине и наблюдают за показательными кормлениями животных. Кстати, нами разработана и мультимедийная форма Zoo-урока", – добавляют в зоопарке.

Фото: пресс-служба "Киевского зоопарка"

Школьные учителя Киева проявляют большой интерес к таким проектам.

"Экологическое просвещение – одна из главных задач современного европейского зоопарка. А делать это профессионально нам помогают лучшие мировые методики от IZE, организации по международному зоологическому образованию, которая объединяет лучшие зоопарки от США – до ЮАР и от Австрии – до Австралии. Во время таких видеоконференций нам рассказывают, как зоопарки Южной Африки упорной просветительской работой спасают пингвинов, а их канадские коллеги – белых медведей", – говорит Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Этот опыт может пригодиться и нам, ведь состояние нашей экологии и исчезновение редких видов животных требует активных усилий и привлечения к такой деятельности всех неравнодушных украинцев.

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Фото: пресс-служба "Киевского зоопарка"

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